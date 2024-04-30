Российские учёные придумали новый способ получения нанопорошков

Учёные из КБГУ разработали новый способ создания карбида молибдена и вольфрама в виде нанодисперсных порошков при высоких температурах. Этот метод уникален и не имеет аналогов в мире. Он позволяет проводить сложные электрохимические процессы с тугоплавкими металлами на одном этапе, что раньше считалось невозможным.

Ранее процесс переработки концентрата молибдена и вольфрама был разделён на несколько этапов. Теперь планируется объединить этот процесс от добычи сырья до производства готовых изделий. Новый метод уже прошёл успешные испытания на заводе «Терекалмаз», показав значительное увеличение прочности металлических изделий.

Этот метод также позволяет покрывать различные металлические поверхности нано-кристаллическими порошками карбида молибдена и вольфрама. Ожидается, что его использование снизит затраты энергии и труда, что принесёт экономические выгоды. Кроме того, в лаборатории КБГУ были разработаны новые электродные материалы на основе лантанидов, которые могут заменить платину в электрохимических устройствах, таких как процессы окисления водорода и восстановления кислорода.