Российские учёные придумали новый способ проверки лекарств

Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН разработали новый способ тестирования лекарств, который обещает значительное упрощение процесса. По их словам, новая методика позволяет быстро оценивать, как вещества воздействуют на нейроны людей с болезнью Паркинсона и болезнью Гентингтона, без необходимости дополнительных экспериментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines.

Обычно новые препараты сначала тестируются на лабораторных животных, однако такие испытания не всегда дают точное представление о реакции человека на лекарства из-за различий между видами. Чтобы решить эту проблему, исследователи создали коллекцию клеточных моделей для этих заболеваний, используя индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые могут превращаться в любой тип клеток, включая нейроны.

По словам Анастасии Малаховой, старшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН, учёные добавили в клетки ИПСК трансген, который производит биосенсоры — специальные флуоресцентные белки. Эти белки светятся по-разному в зависимости от состояния клетки, что позволяет быстро оценить, как препарат влияет на неё. Малахова отметила, что это ускоряет и упрощает процесс тестирования новых лекарств. Теперь, после обработки клеток веществом, учёные могут мгновенно увидеть реакцию по свечению биосенсоров.

На данный момент исследователи планируют изучить, как ингибиторы фермента PARP-1, используемые в лечении рака, могут помочь сохранить нейроны при нейродегенеративных заболеваниях.