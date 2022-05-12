Российские учёные придумали ползающего робота

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Российские учёные придумали ползающего роботаДля работы на МКС
Учёные из Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора для обслуживания солнечных батарей космических аппаратов и работ на поверхности МКС.
Специалисты сообщили, что изделие состоит из дугообразных движителей-микроактюаторов, обеспечивающих движение за счёт изменения их формы. Длина шага робота определяется геометрическими размерами солнечных элементов батареи. Совокупность этих признаков обеспечивает повышенный жизненный цикл ползающего космического микроробота-инспектора за счёт использования механических захватных устройств и расширения функциональных возможностей за счёт точного позиционирования робота.
«Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей за счёт точного позиционирования при инспекции поверхностей, повышенный жизненный цикл, повышенную технологичность», — сказано в патенте.