Российские учёные придумали состав для реставрации белокаменных строений

Учёные Владимирского государственного университета разработали инновационный материал, способный продлевать жизнь памятникам белокаменного зодчества. Новый состав устойчив к биологическим повреждениям и воздействию окружающей среды. Исследователи планируют использовать его для реставрации Храма Рождества Христова в селе Борисоглеб. Руководитель проекта Любовь Закревская отмечает, что разработка поможет не только восстановить, но и сохранить архитектурное наследие для будущих поколений.

Материал стал результатом многолетних исследований, включающих обследование известных памятников, таких как Успенский собор и Золотые ворота во Владимире. В процессе работы учёные запатентовали несколько составов на основе экологичных компонентов, включая отходы строительной и лесной промышленности. Одним из таких материалов стал состав, в котором применяются костра технической конопли и известковое вяжущее, что делает его одновременно прочным и экологичным.

Реставрация Храма Рождества Христова проводится с благословения митрополита Владимирского и Суздальского Никандра, а работы выполняются безвозмездно. Белый камень, использованный в фундаменте храма XVII века, требует особого подхода, и новый состав станет ключом к его сохранению. Для одной из участниц проекта, Елизаветы Репиной, работа над храмом важна не только профессионально, но и лично, как способ поддержать свою малую родину.