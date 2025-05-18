Российские учёные придумали способ улучшить процесс нефтедобычи

Специалисты из университета Дубна разработали способ, который делает добычу нефти более эффективной и экономичной. В основе технологии лежит управление потоками воды, которая выталкивает нефть на поверхность. Как объяснили в Минобрнауки, традиционная система заводнения часто работает неравномерно: вода проходит только через самые «промытые» участки породы, оставляя другие зоны недоиспользованными. Новый метод позволяет понять, куда направляется вода, и скорректировать процесс.

Технология включает закачку воды со специальным индикатором в нагнетательную скважину. Затем из соседних скважин отбирают пробы воды и анализируют их в течение нескольких месяцев. Полученные данные используют для компьютерного моделирования, чтобы увидеть, где вода работает эффективно, а где тратится впустую. При необходимости между скважинами создают искусственные каналы для равномерного распределения потоков.

По словам руководителя проекта, профессора Михаила Хозяинова, эта методика позволяет сократить затраты на воду и сделать процесс добычи более предсказуемым. Университет уже получил два патента на изобретение и опубликовал результаты исследований в научных журналах. Благодаря новой технологии добыча нефти становится не только эффективнее, но и более экологичной.