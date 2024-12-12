Российские учёные придумали способ управления спутниками на тросах

Самарский университет совместно с международными коллегами создал уникальную математическую модель для управления группой спутников, соединённых между собой тросами. Исследователи уверены, что их модель позволит эффективно управлять связкой космических аппаратов, а результаты работы опубликованы в научном журнале Acta Astronautica. Модель описывает вращающуюся космическую тросовую систему, состоящую из двух спутников, связанных прочным тросом длиной до десятков километров, который вращается как «космическая праща» на заданной орбите.

По словам учёных, вращающиеся тросовые системы позволяют решать задачи, которые невозможно выполнить с использованием традиционных космических технологий. Эти системы могут быть использованы для создания искусственной гравитации, формирования групп спутников, выведения аппаратов на орбиты и даже для очистки космоса от мусора. В последние годы особое внимание уделяется их применению в роли «санитаров космоса», которые могут помогать в удалении орбитальных отходов.

Разработанная модель позволяет управлять двигателями космических аппаратов для изменения плоскости вращения системы на большие углы. По словам Павла Фадеенкова, одного из авторов исследования, модель основана на формализме Лагранжа и позволяет создать систему управления, которая точно парирует различные возмущения. В ходе тестов система управления продемонстрировала высокую точность, обеспечивая ориентацию с отклонением менее одной тысячной доли радиана. В будущем учёные планируют использовать свою модель для разработки реальной космической системы, способной очищать орбиту от мусора.