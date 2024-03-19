Российские учёные проанализировали миграцию в облачных вычислениях

Исследователи из МГУ, ФИЦ «Информатика и управление» РАН и РУДН представили результаты работы по изучению миграции виртуальных машин в облаке. Опубликованная в журнале «Mathematics» статья представляет собой обзор методов миграции виртуальных машин (ВМ), стратегий выбора для миграции и времени её проведения.

Облачные вычисления становятся все более важными, обеспечивая доступ к вычислительным ресурсам. Учёные разработали модель, используя теорию массового обслуживания, чтобы лучше понять миграцию между серверами. Это учитывает случайные потребности в ресурсах и их изменчивую продолжительность.

Исследование включает анализ типов миграции, стратегий резервирования и перераспределения ресурсов. Предложена модель управления миграцией, применимая к разным сценариям в облачной среде, что способствует стабильности и эффективности работы облачных сервисов, важных для развития цифровой экономики.