Российские учёные продлили долговечность трансформаторов

Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), предложили способ увеличить срок службы трансформаторов, улучшив свойства трансформаторного масла. Как сообщили в пресс-службе университета, новая идея заключается в добавлении синтетических эфиров в масло, чтобы предотвратить его осадкообразование и продлить срок его службы.

Синтетические эфиры помогают снизить вероятность осадка и улучшают пожарную и экологическую безопасность масла, благодаря своей высокой биоразлагаемости и химической стойкости. По словам Марина Лютиковой, автор исследования, для эффективного продления ресурса трансформаторного масла достаточно добавлять лишь 20-30% синтетических эфиров. Хотя полностью заменить трансформаторное масло на новое дорогостоящие эфиры нецелесообразно, добавление эфиров в необходимом количестве существенно улучшает его свойства.

В дополнение к этому, НГТУ разработал новые методы диагностики содержания газов в трансформаторном масле. Эти методы помогают определить уровень кислот и других продуктов старения, которые могут указывать на проблемы с маслом и его изоляционной системой. Такие подходы могут помочь предотвратить разрядные процессы и продлить срок службы высоковольтных трансформаторов, которые являются важной частью энергетической инфраструктуры и сейчас подвергаются дополнительным рискам, включая атаки со стороны БПЛА.