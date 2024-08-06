Российские учёные продлили долговечность трансформаторов

Российские учёные продлили долговечность трансформаторовЗа счёт модификации масел, используемых для их работы
Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), предложили способ увеличить срок службы трансформаторов, улучшив свойства трансформаторного масла. Как сообщили в пресс-службе университета, новая идея заключается в добавлении синтетических эфиров в масло, чтобы предотвратить его осадкообразование и продлить срок его службы.
Синтетические эфиры помогают снизить вероятность осадка и улучшают пожарную и экологическую безопасность масла, благодаря своей высокой биоразлагаемости и химической стойкости. По словам Марина Лютиковой, автор исследования, для эффективного продления ресурса трансформаторного масла достаточно добавлять лишь 20-30% синтетических эфиров. Хотя полностью заменить трансформаторное масло на новое дорогостоящие эфиры нецелесообразно, добавление эфиров в необходимом количестве существенно улучшает его свойства.
В дополнение к этому, НГТУ разработал новые методы диагностики содержания газов в трансформаторном масле. Эти методы помогают определить уровень кислот и других продуктов старения, которые могут указывать на проблемы с маслом и его изоляционной системой. Такие подходы могут помочь предотвратить разрядные процессы и продлить срок службы высоковольтных трансформаторов, которые являются важной частью энергетической инфраструктуры и сейчас подвергаются дополнительным рискам, включая атаки со стороны БПЛА.