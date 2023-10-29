Российские учёные протестируют систему сжигания радиоактивных отходов в реакторе

Компания «Росатом» планирует показать миру новую технологию, которая помогает уничтожить опасные радиоактивные вещества в ядерных реакторах. Основная цель заключается в утилизации минорных актинидов, долгоживущих радиоактивных элементов, таких как америций, кюрий и нептуний, которые увеличивают радиоактивность ядерных отходов. Реакторы на быстрых нейтронах могут эффективно уничтожать эти вещества, что представляет собой альтернативу глубокому захоронению радиоактивных отходов.

В России уже действует реактор БН-800, который использует тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом, произведёнными на предприятии «Горно-химический комбинат» (ГХК) «Росатома». Этот реактор служит платформой для исследования новых технологий в атомной энергетике и уничтожения минорных актинидов. В ближайшем будущем планируется загрузить опытные МОКС-твэллы в БН-800, содержащие минорные актиниды.

Эта разработка имеет потенциал создать основу для будущего атомного топливного цикла, который объединит традиционные реакторы на тепловых нейтронах и реакторы на быстрых нейтронах. Это поможет сократить зависимость от природного урана и объёмы радиоактивных отходов. Главная цель — решить проблему ограниченности природных ресурсов урана и увеличение отработавшего ядерного топлива, включая опасные радионуклиды, которые могут быть «выжжены» в реакторах на быстрых нейтронах.