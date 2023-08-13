Российские учёные провели экспериментальную операцию на мозге

Группа исследователей из Лаборатории медицинских нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта ФЦМН ФМБА России, во главе с Алексеем Осадчим, разработала и успешно применила уникальный метод обработки данных для картирования коры головного мозга во время операций. Этот метод позволяет определить положение речевых зон мозга без электрической стимуляции и минимизировать осложнения.

Результат совместной работы учёных Нейрокампуса, РНИМУ, ВШЭ и МГМСУ им. А. И. Евдокимова был успешно внедрён в клиническую практику. Основная цель этого подхода — сохранить речь у пациентов после нейрохирургических операций. Обычно картирование мозга можно делать с использованием электрических стимулов, но это может вызвать судорожный приступ.

В процессе операций метод пассивного картирования был успешно применён для пациентов с эпилепсией и опухолью мозга. Используя электродную сетку, учёные считывали электрическую активность мозга в разные моменты, связанные с произношением речи. С помощью математического анализа временных паттернов учёные определили, какие электроды активируются при различных функциях речи, что позволило картировать речевую кору без риска судорожных приступов. Этот метод расширяет возможности интраоперационного функционального картирования и способствует сохранению функционала мозга после операций.