Российские учёные раскрыли секрет узоров карельской берёзы

Учёные из Петрозаводска и Санкт-Петербурга провели анализ генов у 192 деревьев карельской берёзы. Они обнаружили генетический участок, ответственный за узорчатость древесины. Это важное открытие имеет значения как для науки, так и для практики, так как раскрывает тайну происхождения мраморного узора на древесине.

Главный научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН, Лидия Ветчинникова, выдвинула гипотезу о генетическом происхождении узорчатой древесины карельской берёзы. Она рассказала о том, как новое оборудование позволило провести молекулярно-генетический анализ и выявить участок ДНК, связанный с узорчатостью древесины.

Исследование проводится в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, совместно с учёными из Санкт-Петербурга. Результаты работы опубликованы в международном журнале Scientific Reports и могут помочь в создании новых плантаций карельской берёзы и её сохранении в природе.