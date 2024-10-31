Российские учёные рассчитали лётные характеристики комара ради создания роботов

Учёные из МФТИ разработали модель полёта комара, которая помогает понять, как это насекомое зависает в воздухе. Исследователи создали вычислительную модель, способную рассчитать подъёмную силу и частоту взмахов крыла, необходимую для этого. Эти знания могут стать основой для создания биоморфных летающих роботов, использующих принципы комариного полёта, как сообщили в университете.

Понимание механизмов передвижения животных может быть полезным в разных областях науки. Например, наблюдения за насекомыми могут помочь инженерам разрабатывать беспилотники, которые будут способны летать в узких пространствах, зависать в воздухе и садиться на вертикальные поверхности. Команда российских учёных предложила новую модель, основанную на уникальных особенностях полёта комара. Их метод подъёма включает два движения: взмахи крыльев и их кручение, создавая вихри и увеличивая тягу.

Как рассказал Виктор Казанцев, заведующий лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ, новая модель позволяет не только увидеть, как комар машет крыльями, но и понять, как это влияет на окружающий воздушный поток. Вычисления показали, что для зависания в воздухе комару нужно махать крыльями со скоростью 800-820 раз в секунду, что соответствует предыдущим экспериментам. К тому же, простота формы крыла комара даёт возможность использовать эти расчёты для создания более сложных моделей полёта, например, для птиц, у которых крылья меняют свою форму во время взмахов.