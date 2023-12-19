Российские учёные расшифровали сигналы мозга для восстановления движений после инсульта

Российские нейрофизиологи, следя за активностью мозга во время реальных и воображаемых движений, выявили различия в работе различных частей мозга. Это открытие может привести к улучшению методов реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт. Учёные из МГУ под руководством профессора Михаила Лебедева провели эксперимент, где добровольцам предлагалось нажимать на кнопки или представлять, что они это делают. Используя электроэнцефалографы и электромиографы, они отслеживали активность мозга и мышц участников.

Результаты показали, что при совершении реальных движений активность сосредотачивалась преимущественно в одном полушарии мозга, в то время как воображаемые движения вызывали активацию различных участков. Перед реальным нажатием кнопки активировалась конкретная область в левом полушарии. Это отличие от воображаемых действий, где возбуждение распределялось по разным частям коры. Понимание этих различий может улучшить методы реабилитации для постинсультных пациентов и помочь разработке более эффективных нейротренажеров.