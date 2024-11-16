Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 22:30
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Российские учёные расширили возможность выращивания морского огурца

Разработав технологию, которая позволит запустить фермы на Сахалине
Сахалинские учёные впервые смогли организовать промышленное выращивание морского огурца на Сахалине
Российские учёные расширили возможность выращивания морского огурца
© Tomoko Saeki

Сахалинский государственный университет (СахГУ) реализовал уникальный проект по выращиванию дальневосточного трепанга в условиях замкнутого водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, проект был инициирован в июне 2024 года в рамках программы «Приоритет-2030». Основной особенностью стало использование технологии «Биофлок» для выращивания морской аквакультуры, что впервые произошло не только на Сахалине, но и в мире.

До сих пор опыт выращивания трепанга ограничивался только Приморским краем, а проект на Сахалине стал первым. Важно, что кроме внедрения новой биотехнологии, исследователи тестируют экосистему микробных сообществ, которая поможет удешевить и ускорить процессы промышленного выращивания моллюсков. Это также позволит снизить затраты на экологически чистое производство.

Особое внимание уделяется экосистеме Сахалина, который находится между двумя регионами с богатыми запасами трепангоносных слоёв. Современные установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) позволяют поддерживать стабильную температуру воды, что критично для северных регионов. С помощью таких технологий можно создать оптимальные условия для роста моллюсков и обеспечить использование отходов жизнедеятельности для производства микробного белка.