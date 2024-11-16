Российские учёные расширили возможность выращивания морского огурца

Сахалинский государственный университет (СахГУ) реализовал уникальный проект по выращиванию дальневосточного трепанга в условиях замкнутого водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, проект был инициирован в июне 2024 года в рамках программы «Приоритет-2030». Основной особенностью стало использование технологии «Биофлок» для выращивания морской аквакультуры, что впервые произошло не только на Сахалине, но и в мире.

До сих пор опыт выращивания трепанга ограничивался только Приморским краем, а проект на Сахалине стал первым. Важно, что кроме внедрения новой биотехнологии, исследователи тестируют экосистему микробных сообществ, которая поможет удешевить и ускорить процессы промышленного выращивания моллюсков. Это также позволит снизить затраты на экологически чистое производство.

Особое внимание уделяется экосистеме Сахалина, который находится между двумя регионами с богатыми запасами трепангоносных слоёв. Современные установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) позволяют поддерживать стабильную температуру воды, что критично для северных регионов. С помощью таких технологий можно создать оптимальные условия для роста моллюсков и обеспечить использование отходов жизнедеятельности для производства микробного белка.