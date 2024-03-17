Российские учёные рассказали, как изменения климата отразятся на россиянах через 25 лет

Глобальное потепление оказывает отрицательное воздействие на природу и людей. Для России эта проблема особенно актуальна из-за быстрого изменения климата в Арктике. Средняя температура в России увеличивается на 0,5 градуса каждые десять лет, что приводит к частым экстремальным явлениям.

Один из примеров — это волны жары, длительные периоды с высокими температурами. Летний зной негативно влияет на хозяйственную деятельность и здоровье людей, вызывая засухи и угрозу жизни. Вспомним 2010 год, когда Москва и другие регионы России пережили сильную жару, приведшую к множеству смертей и лесным пожарам.

Эксперты предсказывают, что такие бедствия будут происходить чаще из-за изменений климата. Учёные из РАН и Высшей школы экономики анализируют данные и прогнозируют, что число дней с высокими температурами будет увеличиваться к 2050 году. Они также отмечают региональные различия в уязвимости к экстремальной жаре, что требует внимания и принятия мер.

Глобальное потепление повлияет на различные регионы и их жителей по-разному. Некоторые области с высокой урбанизацией, такие как Центральная Россия, Поволжье и Сибирь, будут сталкиваться с ростом температуры и население в столичных регионах.

Другие регионы, такие как Ростовская и Воронежская области, уже сегодня сталкиваются с высокими температурами и уменьшением населения. Третья группа, включающая Дагестан и Краснодарский край, ожидает роста температуры и населения из-за высокой рождаемости и иммиграции.

Массовое переселение в мегаполисы, особенно в Москву, также будет иметь важное значение для демографических изменений. Важно учитывать эти тенденции при разработке планов регионального развития и мер по защите населения от экстремальной жары.