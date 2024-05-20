Российские учёные рассказали, как клещи нападают на своих жертв

В последнее время клещи стали активнее. Мария Комбарова, биолог, объясняет, что это связано с погодными условиями. Весна становится теплее, а лето — жарче, что способствует их активности.

Клещи обычно притягиваются к теплу, а не к запахам. Они ползают очень медленно, не прыгают с деревьев. Их легче найти на тропинках, где скапливаются люди. Они обычно сидят на краю травы или листочка, вытянув передние лапки, чтобы зацепиться за проходящего мимо человека или животное.

Кроме энцефалита, клещи могут переносить болезнь Лайма. Эта болезнь вызывает лихорадку, головные боли и кожную сыпь. Если не лечить, она может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Кроме того, клещи могут быть промежуточным переносчиком для других инфекций, таких как столбняк или бешенство.