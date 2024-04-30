Российские учёные рассказали, как ледяные дожди повлияли на леса Приморья

Ледяной дождь, который обрушился на Владивосток 19 ноября 2020 года, принёс с собой серьёзные проблемы. Это повлекло за собой остановку общественного транспорта, разрушение зданий, повреждение электропроводки и повреждения автомобилей. Но вред от этого дождя не ограничивался только городом, — леса в городе и прилегающих районах тоже пострадали.

По оценкам учёных РАН, на острове Русский, где расположены леса, около 8.5 тыс. га, повреждения деревьев были очень серьёзными. Ледяной дождь вызвал обломы ветвей и стволов. Примерно четверть всех деревьев потеряли более половины своих крон. Это создало дополнительные проблемы, такие как повышение риска лесных пожаров.

Из-за увеличения экстремальных погодных условий важно принимать меры по управлению лесами. Необходимо определить наиболее устойчивые виды растений, разработать стратегии для защиты лесов от повреждений и внести изменения в законодательство. Это поможет смягчить последствия климатических изменений и защитить экосистемы России.