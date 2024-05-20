Российские учёные рассказали, как мы оцениваем людей по фото

Психологи из МГППУ выяснили, что люди с квадратным типом лица часто получают неверную оценку своего характера по фотографии. Однако, после краткого контакта взглядов, восприятие их личности улучшалось, независимо от формы лица, сообщили в МГППУ.

Исследование проводилось в два этапа: сначала участники оценивали характер человека по фото, а затем встречались с ним лично, не общаясь словами и не жестикулируя. В результате первой встречи люди по-разному оценивали индивидуальные черты характера и доверие к человеку. Но после краткого контакта взглядов их мнение становилось более положительным. Единственным исключением было упрямство у людей с круглым лицом, которое сохранялось и после второй оценки.

Люди с квадратным лицом часто воспринимаются неправильно по фотографии. Но даже короткий контакт меняет это мнение, и оценки незнакомцев становятся более похожи на оценки близких. Например, людей с квадратным лицом часто считают неуверенными в себе, нуждающимися в поддержке и склонными к тревожности. После личного общения эти стереотипы обычно исчезают. Наименьшие различия в оценках наблюдались у людей с круглым и прямоугольным типами лица до и после общения. Интересно, что прямоугольное лицо вызывало наибольшие изменения в оценках доверия, а треугольное — наименьшие.