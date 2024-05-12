Российские учёные рассказали, как солнечные бури воздействуют на Землю

Сильнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю 10 мая, не вызвала значительного увеличения радиации, как ожидалось. Об этом сообщил директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович. Он отметил, что хотя магнитные бури обычно приводят к увеличению радиации, в этот раз таких потоков не было.

Петрукович пояснил, что бури воздействуют на спутники в двух основных направлениях. Первое — это увеличение радиации, но в данном случае такого эффекта не произошло. Второе — это нагрев и расширение верхних слоёв атмосферы, что может изменить орбиту спутников, включая группировку Starlink Илона Маска.

Буря, начавшаяся после серии солнечных вспышек, достигла максимальной мощности G5, что последний раз наблюдалось в августе 2005 года. Илона Маска также сообщил о давлении на спутники Starlink, но пока они справляются с ним.