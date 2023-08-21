Российские учёные рассказали, когда мы начнём выращивать «запчасти» для людей

Российские учёные рассказали, когда мы начнём выращивать «запчасти» для людейИз композитных материалов
Одно из перспективных направлений медицины — выращивание необходимых клеток в лаборатории, для этого используются специальные композитные материалы, которые легко «приживаются» в организме. Российские учёные придумали, как упростить получение этих композитов
Учёные из Балтийского федерального университета (БФУ) и других институтов предложили создать «умный» материал для медицинских целей. Этот материал, способный изменять свои свойства под воздействием магнитного поля, может быть использован для восстановления повреждённых костей у животных и людей. Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Soft Matter.
«Умные» материалы, которые могут менять свои свойства, становятся все более важными в медицине. Одним из таких материалов являются магнитоэлектрические композиты, чьи характеристики изменяются под воздействием магнитного поля.
Поддерживая биосовместимость и изменяя свои свойства под магнитным воздействием, такой материал может ускорить процессы регенерации тканей, включая рост костей. Для достижения оптимальных результатов, учёные изучили зависимости, которые помогут разработать материал с максимальной эффективностью в медицинских целях.
Исследователи планируют дальнейшие работы, включая более сложные математические модели, чтобы приблизить свои исследования к реальным медицинским приложениям.