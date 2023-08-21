Российские учёные рассказали, когда мы начнём выращивать «запчасти» для людей

Учёные из Балтийского федерального университета (БФУ) и других институтов предложили создать «умный» материал для медицинских целей. Этот материал, способный изменять свои свойства под воздействием магнитного поля, может быть использован для восстановления повреждённых костей у животных и людей. Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Soft Matter.

«Умные» материалы, которые могут менять свои свойства, становятся все более важными в медицине. Одним из таких материалов являются магнитоэлектрические композиты, чьи характеристики изменяются под воздействием магнитного поля.

Поддерживая биосовместимость и изменяя свои свойства под магнитным воздействием, такой материал может ускорить процессы регенерации тканей, включая рост костей. Для достижения оптимальных результатов, учёные изучили зависимости, которые помогут разработать материал с максимальной эффективностью в медицинских целях.

Исследователи планируют дальнейшие работы, включая более сложные математические модели, чтобы приблизить свои исследования к реальным медицинским приложениям.