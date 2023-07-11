Российские учёные рассказали, когда начнётся широкое использование квантовых вычислений

Квантовые вычисления готовы взять штурм уже в 2024 году, по мнению экспертов из Фонда «Росконгресс», Российского квантового центра, ООО «СП Квант», РЖД и правительства Москвы. Они уверены, что квантовые компьютеры смогут превзойти обычные компьютеры в решении сложных задач. Ожидается, что квантовые системы с 1000 кубитами появятся к 2024–2025 годам, а системы с миллионом и более кубитов станут доступными после 2030 года и применятся для моделирования химических систем и решения задач в аэро- и гидродинамике, а также для криптоанализа.

Однако эксперты отмечают, что квантовые компьютеры до сих пор функционируют в основном в лабораторных условиях и имеют высокую стоимость, а их массовое производство ограничено. Поэтому в ближайшем будущем большую роль в рынке квантовых вычислений будут играть облачные сервисы, предоставляющие доступ к квантовым вычислительным системам. Сейчас уже около 20 компаний, включая IBM, Amazon и Microsoft, являются провайдерами квантовых облачных сервисов.

Наиболее востребованными заказчиками квантовых компьютеров могут стать суперкомпьютерные центры. Учёные из IBM предлагают создать «квантовоцентрические суперкомпьютеры», которые будут использовать квантовые ускорители в сочетании с обычными суперкомпьютерами. Они считают, что это будет промежуточным шагом к полноценным квантовым вычислительным системам.

Аналитики указывают, что рынок квантовых вычислений находится в стадии формирования, и его размер сложно оценить. Однако уже сейчас многие крупные компании понимают, что внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным в ближайшие годы, поэтому они начинают знакомиться с квантовыми вычислениями и получать практический опыт в этой области.