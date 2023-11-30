Российские учёные рассказали о двух сильных солнечных вспышках

Российские учёные рассказали о двух сильных солнечных вспышкахКоторые дойдут до Земли в ближайшие дни
Учёные рассказали, как повлияют на жителей Земли две мощные солнечные вспышки
Специалисты из Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные солнечные вспышки высокого класса. Эти явления могут вызвать магнитную бурю на Земле в конце ноября — начале декабря. Первая вспышка имеет класс М3.4 и продолжительность 28 минут, а вторая — класс М9.8 с продолжительностью 34 минуты. Они сопровождались радиоизлучением II спектрального типа и выбросом корональной массы. Прогнозируется возмущение геомагнитного поля в указанный период.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс обозначает увеличение мощности в 10 раз. Вспышки, также сопровождаемые выбросами солнечной плазмы, могут вызывать магнитные бури на Земле. В данном случае, прогнозируется возмущение геомагнитного поля с конца ноября по начало декабря.