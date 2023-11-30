Российские учёные рассказали о двух сильных солнечных вспышках

Специалисты из Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные солнечные вспышки высокого класса. Эти явления могут вызвать магнитную бурю на Земле в конце ноября — начале декабря. Первая вспышка имеет класс М3.4 и продолжительность 28 минут, а вторая — класс М9.8 с продолжительностью 34 минуты. Они сопровождались радиоизлучением II спектрального типа и выбросом корональной массы. Прогнозируется возмущение геомагнитного поля в указанный период.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс обозначает увеличение мощности в 10 раз. Вспышки, также сопровождаемые выбросами солнечной плазмы, могут вызывать магнитные бури на Земле. В данном случае, прогнозируется возмущение геомагнитного поля с конца ноября по начало декабря.