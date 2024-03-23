Российские учёные рассказали о крупной солнечной вспышке

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о крупной вспышке на Солнце, которая, по их мнению, могла произойти дважды. Специалисты отметили, что сегодня рано утром по московскому времени была зафиксирована вспышка высшего уровня X, начавшаяся в 5 утра и до сих пор продолжающаяся, по данным на 07:20 утра.

Учёные предупредили, что в ближайшее время околоземное пространство может сильно измениться из-за прихода тяжёлых частиц от Солнца, которые могут повлиять на работу космических аппаратов. По их прогнозам, плазменные облака, оказывающие большое влияние на магнитное поле Земли и способные вызвать магнитные бури, могут достичь орбиты планеты либо поздно в воскресенье вечером, либо в первой половине понедельника.