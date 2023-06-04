Российские учёные рассказали о планах посадить аппарат на Венере

Роскосмос планирует отправить свою миссию к Венере в 2029–2031 годах, что станет историческим событием для России. Научная часть проекта «Венера-Д» уже активно изучается учёными из Института космических исследований РАН. Основная цель — разработать аппарат, который сможет исследовать атмосферу, состав облаков и искать биомаркеры на Венере.

Советский Союз первым отправил свои аппараты к Венере и сделал значительные открытия. Мы узнали, что на поверхности Венеры экстремально высокая температура и давление, облака состоят из серной кислоты, а атмосфера пропускает всего 10% солнечных лучей, создавая глубокие сумерки. Были получены детальные черно-белые и цветные изображения поверхности, составлены карты и изучены геологическое прошлое планеты.

Кроме советских миссий, исследования Венеры проводились и другими странами. Американские и европейские орбитальные станции, такие как «Маринер», «Пионер-Венера», «Магеллан» и «Венера-Экспресс», сделали важные открытия о структуре и атмосфере планеты. Японский аппарат «Акацуки» также продолжает исследовать Венеру. Эти миссии расширили наши знания о динамике атмосферы, тепловом излучении и особенностях поверхности Венеры.

Миссия «Венера-Д» планирует ещё более подробно изучить Венеру. Возможно, аппарат будет размещён на плоских равнинах для изучения вулканического грунта и атмосферы. Некоторые ранее планировавшиеся проекты, такие как посадочные станции для изучения сейсмической активности, не включены в текущие программы NASA и ESA. Однако новый проект DAVINCI проведёт атмосферные измерения при спуске. Будущие исследования покажут, сможем ли мы вернуть технологическое преимущество в исследовании Венеры, которое у нас было в прошлом.