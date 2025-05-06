Российские учёные рассказали о последствиях возвращения аппарата «Космос-482»

Специалисты Института прикладной математики им. Келдыша изучают возможные сценарии приземления спускаемого аппарата советской космической станции «Космос-482». Это событие ожидается 10 мая 2025 года. Внимание привлекли фотографии аппарата, сделанные датским астрофотографом Ральфом Вандебергом в 2024 году, на которых виден яркий шар с «хвостом». По предположению инженеров, этот элемент может быть парашютной системой, активировавшейся ещё в космосе. Парашют был рассчитан на использование в атмосфере Венеры, и его части могут уцелеть при входе в плотные слои земной атмосферы.

«Космос-482» изначально был дублёром аппарата «Венера-8», запущенного в 1972 году. Если «Венера-8» успешно достигла поверхности соседней планеты, то её «близнецу» не хватило всего 40 секунд работы разгонного блока, чтобы выйти на межпланетную траекторию. В результате аппарат остался на околоземной орбите. Теперь, спустя более 50 лет, его спускаемый модуль массой около 500 килограммов готовится к неконтролируемому вхождению в атмосферу Земли. Потенциальный район падения охватывает регионы от 52° северной до 52° южной широты, включая Россию, Египет, Турцию и другие страны.

Инженеры предупреждают, что спускаемый аппарат может представлять опасность, так как внутри конструкции, вероятно, сохранились пиропатроны, использовавшиеся для активации парашютной системы. Кроме того, природа странного «хвоста», запечатлённого на снимках, до конца не ясна. Возможной альтернативой парашюту специалисты называют элементы теплоизоляции, оставшиеся на аппарате после его отделения от станции. Однако отсутствие доступа к документам с пометкой «для служебного пользования» не позволяет сделать окончательные выводы.