Российские учёные рассказали о причинах массовой гибели тюленей в 2022 году

Учёные подтвердили, что гибель краснокнижных тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года была природной, что привело к серьёзному снижению их численности. Замдиректор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Вячеслав Бизиков, доложил об этом на научной конференции. В декабре 2022 года было обнаружено более 2,5 тыс. мёртвых нерп на каспийском побережье Дагестана.

Мониторинговая группа, обследовавшая 340 км побережья, оценила, что погибло около 10 тыс. тюленей. Патологоанатомические исследования показали, что животные были здоровыми перед гибелью, произошедшей за 2-3 недели до выброса на берег. В 2020 году тюлени также погибли из-за выбросов природного газа в Каспийском море, интенсивность которых возрастает при землетрясениях, создавая загазованные линзы воздуха, где задыхаются тюлени.

Данные авиаучетов также показывают снижение общей численности тюленей в российской и казахстанской зонах Северного Каспия с 311 тыс. голов в 2022 году до 259 852 в 2023 году. Подобные выбросы происходили и в других странах прикаспийского региона. Учёные отмечают, что если эти выбросы совпадают с маршрутами миграции тюленей, это может привести к массовой гибели.