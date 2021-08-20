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Российские учёные рассказали о разном восстановлении после инсульта у левшей и правшей

В зависимости от темперамента
Эти данные специалисты из института физиологии имени И. П. Павлова получили в ходе исследования того, насколько отличается восстановление после инсульта у левшей и правшей. Также в ходе исследования проверялось, насколько могут быть эффективны при постинсультной реабилитации нейроинтерфейсы — системы, позволяющие передавать сигналы мозга напрямую на внешнее устройство, то есть управлять им фактически «силой мысли».
Российские учёные рассказали о разном восстановлении после инсульта у левшей и правшей

Выяснилось, что характер управления нейроинтерфейсом зависит от темперамента, личностных черт человека, левша он или правша. Также выяснилось, что связь распознавания сигналов мозга и личностных характеристик зависит от того, воображает человек движения правой или левой рукой.

По мнению учёных, в этом прослеживаются особенности восстановления после инсульта, которые зависят от различий в уровне дофамина и в способах кодирования информации. На основе этих данных можно создавать для пациентов-пользователей нейроинтерфейсов персонализированные тренинги и определять стратегии реабилитации пациентов с односторонним инсультом.