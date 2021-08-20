Российские учёные рассказали о разном восстановлении после инсульта у левшей и правшей

Наука и технологии
Сегодня в 03:19
Российские учёные рассказали о разном восстановлении после инсульта у левшей и правшейВ зависимости от темперамента
Эти данные специалисты из института физиологии имени И. П. Павлова получили в ходе исследования того, насколько отличается восстановление после инсульта у левшей и правшей. Также в ходе исследования проверялось, насколько могут быть эффективны при постинсультной реабилитации нейроинтерфейсы — системы, позволяющие передавать сигналы мозга напрямую на внешнее устройство, то есть управлять им фактически «силой мысли».
Выяснилось, что характер управления нейроинтерфейсом зависит от темперамента, личностных черт человека, левша он или правша. Также выяснилось, что связь распознавания сигналов мозга и личностных характеристик зависит от того, воображает человек движения правой или левой рукой.
По мнению учёных, в этом прослеживаются особенности восстановления после инсульта, которые зависят от различий в уровне дофамина и в способах кодирования информации. На основе этих данных можно создавать для пациентов-пользователей нейроинтерфейсов персонализированные тренинги и определять стратегии реабилитации пациентов с односторонним инсультом.