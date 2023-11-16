Российские учёные рассказали, почему наблюдение за Солнцем важно для работы РОС

Для безопасности Российской орбитальной станции (РОС) на полярной орбите важен оперативный мониторинг солнечной активности. Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, Анатолий Петрукович, подчеркнул, что хотя гелиогеофизическая обстановка на этой орбите приемлема для пилотируемых полётов, необходимо принимать меры по защите от электрического заряда и радиации. Он предложил использовать специализированный спутник для оперативного мониторинга солнечной активности.

Спутник будет следить за солнечной активностью, что позволит предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности орбитальной станции. В настоящее время такой мониторинг осуществляется на основе данных зарубежных космических аппаратов. Этот подход позволит России самостоятельно контролировать ситуацию вокруг своей орбитальной станции.

Идея создания Российской орбитальной станции была предложена в апреле 2021 года. Проект находится на стадии экспертизы, и станция планируется разместить на высокоширотной орбите с наклонением 96 градусов. Это расширит возможности для наблюдения за всей территорией России. Роскосмос оценил стоимость проекта в 609 млрд рублей до 2032 года, при этом существует возможность международного сотрудничества, и странам Африки и БРИКС было предложено присоединиться к проекту.