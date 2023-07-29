Российские учёные «разморозили» червя спустя 46 тысяч лет

Учёные из России оживили древнего червя, который пробыл в вечной мерзлоте Сибири 46 тысяч лет. Это уникальное событие было опубликовано в журнале PLOS Genetics.

С помощью радиоуглеродного анализа они выяснили, что червь, найденный на глубине 40 метров, оставался замороженным на протяжении 46 тысяч лет. Это дольше, чем ранее оживлённые черви, которые находились в спячке на меньший период времени.

Учёные смогли расшифровать ДНК червя и сравнили её с генами современных видов нематод. Таким образом, они выяснили, что этот червь представляет собой ранее неизвестный вид, который получил название Panagrolaimus kolymaensis. Также обнаружилось, что у современных нематод и червя из вечной мерзлоты есть общие гены, которые позволяют им вступать в состояние долгого покоя — криптобиоза. Этот механизм также присутствует у некоторых других мелких организмов.

Исследование проводилось совместно с учёными из Германии. Оживление древнего червя открывает новые перспективы для изучения жизни в условиях экстремальных холодов и возможности выявления аналогичных организмов, которые могут спрятаться в ледяных просторах нашей планеты.