Российские учёные разработали 4D лампы для школьников

Компания «Световые технологии» представила свои новые светильники на выставке GESS Dubai 2023. Эти устройства созданы для образовательных учреждений и могут изменять тон, цвет и яркость света, а также воспроизводить звуки и ароматы. Например, во время урока о мореплавании они могут создавать звуки волн, криков, чаек и даже запах морской воды.

Эти светильники используют иммерсивные технологии, которые помогают ученикам лучше погружаться в учебный процесс и делают обучение более увлекательным. Продукт успешно прошёл тестирование и готов к массовому производству. Планируется выпускать до тысячи светильников ежегодно, с возможностью увеличения объёмов производства в зависимости от спроса.