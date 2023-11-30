Российские учёные разработали анализ, который предскажет возвращение рака

Учёные из Института цитологии Российской академии наук сделали важное открытие, выявив комплекс белков, который может служить маркером рецидива рака. Когда эти белки присутствуют в больших количествах, это может указывать на возможное возвращение опухоли. Ранее считалось, что рецидивы связаны только с метастазами, но теперь стало ясно, что умирающие раковые клетки также могут спровоцировать это возвращение.

Традиционные методы лечения рака не гарантируют полного избавления от опухоли, и рецидивы могут возникнуть из-за умирающих клеток, которые в будущем становятся источником новых проблем. Учёные исследовали механизмы, приводящие к рецидивам, и выявили, что белок Hsp70, высвобождающийся из умирающих клеток, может влиять на рост раковых клеток и вызывать иммунный ответ.

Один из ключевых белков, шаперон Hsp70, связан с HMGB1, который также регулирует рост опухолей. Этот комплекс белков, Hsp70-HMGB1, оказывает влияние на возобновление роста раковых клеток, что делает его потенциальным маркером рецидива. Исследователи считают, что обнаружение этого комплекса может стать важным индикатором состояния пациента, и предложили возможные терапевтические подходы для лечения рака, включая случаи рецидива.