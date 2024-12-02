Российские учёные разработали антенны для ГЛОНАСС и GPS

Команда учёных Новосибирского государственного технического университета, НЭТИ, разработала новое семейство антенн для работы с системами спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС в частотных диапазонах L1 и L2. Эти антенны могут быть адаптированы для работы с европейской системой Galileo и китайской Beidou, а документация на них будет передана промышленным партнёрам. Этот шаг поможет увеличить долю российской навигационной аппаратуры на мировом рынке и уменьшить зависимость от иностранных устройств и комплектующих.

Как объяснил руководитель проекта, доцент НГТУ НЭТИ Артемий Подкопаев, внедрение таких антенн будет способствовать упрощению производства радионавигационной аппаратуры для государственных заказчиков и сделает продукцию более доступной для гражданского сектора. Он отметил, что разработка новых антенн также ускорит процесс устранения зависимости России от зарубежных технологий, что актуально на фоне мировой конкуренции, где доминируют китайские и европейские устройства.

Главным преимуществом антенн, разрабатываемых в НГТУ НЭТИ, является высокая степень локализации — до 90%. По словам Подкопаева, антенны, плата усилителя и компоненты устройства в основном собраны из отечественных материалов. Также учёные отмечают компактность новых антенн, что стало возможным благодаря использованию керамической подложки с уникальными характеристиками. В данный момент исследователи работают над многодиапазонными активными антеннами, которые могут работать в нескольких частотных диапазонах, что также расширит их функциональность и возможности.