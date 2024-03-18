Российские учёные разработали цифровую модель, описывающую передачу энергии

Растущие запросы на скорость передачи данных и доступ к ним со всех уголков мира заставляют использовать все больше телекоммуникационных сетей и устройств. Однако при размещении оборудования на больших расстояниях от источника энергии возникают проблемы с его подключением и надёжностью работы. Для решения этой проблемы широко применяют технологию передачи энергии по оптическому волокну, которая обеспечивает высокую скорость и качество передаваемых данных, а также имеет высокую устойчивость к различным помехам.

Волоконно-оптическая технология предоставляет множество преимуществ по сравнению с использованием металлических проводников для передачи энергии. Она обладает низким риском возгорания, нечувствительностью к электромагнитным полям и молниям, а также отсутствием помех при передаче данных на большие расстояния. Это способствует развитию современных сетей связи и обеспечению их более стабильной работы.

Технология передачи энергии по оптоволокну находит широкое применение в различных сферах, включая электронику, медицинское оборудование и системы мониторинга. Создание цифрового двойника ключевых элементов этой технологии позволяет прогнозировать и оптимизировать их работу в реальном времени. Это значительно повышает эффективность использования систем на основе волоконно-оптической технологии и позволяет сократить время и затраты на разработку новых технических решений.