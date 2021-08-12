Российские учёные разработали датчик для точного определения погоды

Учёные обнаружили, что величина дисперсии стандартного оптического датчика с обычным фотодиодом меняется, как только аппаратура, на которой датчик установлен, пересекает верхнюю границу облаков. Отчасти это объясняется оптическими свойствами облачности. Для усиления на датчик установили инфракрасные излучатели, что позволило провести эксперименты и ночью и днём. Датчик планируется устанавливать на стандартные радиозонды.

Отмечается, что это важный шаг в повышении качества метеорологических исследований, крое того, от облачности зависит радиационный баланс. Также отмечено, что такое решение может заменить собой дорогостоящие оптические системы.