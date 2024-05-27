Российские учёные разработали дешёвый станок для мелкосерийного производства

Опубликовано 27 мая 2024, 22:24
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Российские учёные разработали дешёвый станок для мелкосерийного производстваИзделий из металла
Учёные МФТИ разработали станок для обработки металла, который в два раза дешевле аналогов
Студенты МФТИ создали станок для металлообработки, который стоит вдвое дешевле аналогов. Этот станок пригоден для использования в научных лабораториях, стартапах и домашних мастерских. Он предназначен для обработки мелких и точных деталей, например, для роботов и беспилотников.
Этот станок решает проблему нехватки квалифицированных кадров. Старые школьные станки и оборудование устарели, и сейчас нужно создавать новые станки для обучения. Станки, разработанные в МФТИ, оснащены системами числового программного управления, что делает обработку деталей автоматической и инновационной для таких компактных устройств.
Планы разработчиков включают проведение испытаний и привлечение инвестиций для улучшения конструкции и начала массового производства.
Источник:Российская газета
Автор:Николай Шелофастов
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