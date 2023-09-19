Российские учёные разработали единую платформу данных о генах

Учёные из России и других стран разработали платформу Shambhala, которая позволяет объединять большие объёмы данных о работе множества генов. Это создание должно помочь учёным лучше анализировать и сравнивать генетическую информацию из разных исследований. Платформа изменяет данные о генной активности так, чтобы они могли быть легко сопоставимыми.

Учёные обнаружили, что данные, полученные разными методами измерения генной активности, часто трудно сравнивать из-за их несовместимости. Для решения этой проблемы они создали платформу Shambhala, которая позволяет согласовывать и объединять разнообразные данные и учитывать особенности генов. Это было сделано с использованием алгоритма CuBlock, который учитывает средний уровень активности большинства генов.

Учёные проверили работу Shambhala на большом объёме данных об активности генов в опухолях и здоровых тканях человеческого тела. Результаты сравнения с другими методами гармонизации данных показали, что платформа Shambhala выделяется по многим параметрам. Эта технология может иметь практическое применение в анализе больших объёмов генетических данных и способствовать более эффективному лечению хронических заболеваний, включая онкологию, и разработке новых вакцин.