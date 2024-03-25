Российские учёные разработали эффективное удобрение из торфа

Учёные из Ставропольского государственного аграрного университета создали новое экологически безопасное удобрение из торфа, которое помогает увеличивать урожайность зерновых на 5-10%. Оно также позволяет снизить использование минеральных удобрений, в частности, аммиачной селитры, что сокращает затраты на 20%. Благодаря этому удобрению вредные вещества в почве не попадают в растения, что повышает экологическую безопасность сельского хозяйства.

Это удобрение, разработанное для зерновых культур, содержит в себе низинный торф, минеральные добавки и ионы металлов. Учёные активно работают над биологизированными технологиями в земледелии, что, по их мнению, способствует повышению результативности сельского хозяйства. Норма расхода удобрения составляет 0,5 литра на 1 га при обработке один-два раза.

Эксперименты и апробация удобрения проводились на учебно-опытной станции вуза, где определяли потребность злаковых культур в элементах питания и эффективность нового удобрения.