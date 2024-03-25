Российские учёные разработали эффективный способ обеззараживания имплантов

Эндопротезы и имплантаты в медицине становятся все более распространёнными, особенно когда речь заходит о костях. Современные материалы, такие как углеродные композиты, призваны обеспечить безопасность и хорошую совместимость с тканями человека. Однако важно обеспечить их стерильность, чтобы избежать инфекционных осложнений после операций.

Учёные из Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ), разработали метод стерилизации углеродного материала под названием «Углеком-МЯ». Этот метод, основанный на радиационной обработке, обеспечивает 100% очищение имплантатов от патогенных микроорганизмов, сохраняя при этом прочность материала.

Исследование было проведено с использованием гамма-облучения, что позволило учёным определить оптимальную дозу облучения. Результаты показали, что даже минимальная доза облучения (2.5 Мрад) гарантирует полную стерильность имплантата, при этом незначительно снижая его прочность. Это открытие открывает новые перспективы для применения углеродных композитов в медицине, улучшая качество лечения и уменьшая риск возникновения осложнений.