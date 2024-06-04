Российские учёные разработали экологичный метод переработки тары для нефти

Учёные из ОмГТУ предложили новый способ переработки полимерной тары, используемой для хранения нефтепродуктов в суровых условиях Севера. Этот метод, основанный на пиролизе, — разложении при нагревании без доступа кислорода, помогает сократить количество вредных выбросов и получить полезные продукты для промышленности. Омские учёные разработали модифицирующую добавку, которая делает полимер более устойчивым к разложению и упрощает его утилизацию.

Профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков объяснил, что в процессе пиролиза полимер разлагается на газы, жидкости и твёрдые компоненты. Используя разработанный метод, учёные смогли снизить температуру разложения полимера, что делает его переработку более эффективной и уменьшает образование токсичных отходов. Также новый способ позволяет получить продукты, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Сейчас учёные занимаются разработкой лабораторного прототипа установки для утилизации полимерной тары. С его помощью они проведут эксперименты, чтобы определить оптимальные параметры работы установки и уточнить эффективность процесса переработки.