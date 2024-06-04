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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 21:52
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Российские учёные разработали экологичный метод переработки тары для нефти

Используемой на Крайнем Севере
Омские учёные придумали, как экологично перерабатывать тару для хранения нефти
Российские учёные разработали экологичный метод переработки тары для нефти
© Manh LE

Учёные из ОмГТУ предложили новый способ переработки полимерной тары, используемой для хранения нефтепродуктов в суровых условиях Севера. Этот метод, основанный на пиролизе, — разложении при нагревании без доступа кислорода, помогает сократить количество вредных выбросов и получить полезные продукты для промышленности. Омские учёные разработали модифицирующую добавку, которая делает полимер более устойчивым к разложению и упрощает его утилизацию.

Профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков объяснил, что в процессе пиролиза полимер разлагается на газы, жидкости и твёрдые компоненты. Используя разработанный метод, учёные смогли снизить температуру разложения полимера, что делает его переработку более эффективной и уменьшает образование токсичных отходов. Также новый способ позволяет получить продукты, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Сейчас учёные занимаются разработкой лабораторного прототипа установки для утилизации полимерной тары. С его помощью они проведут эксперименты, чтобы определить оптимальные параметры работы установки и уточнить эффективность процесса переработки.