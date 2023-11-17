Российские учёные разработали экологичный способ сжигать пластик

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), придумали, как безопасно избавляться от пластикового мусора. Их метод позволяет превращать сложные и загрязнённые пластиковые изделия в топливо и материал для дорожного покрытия, что хорошо для окружающей среды. Согласно прогнозам, к 2050 году на свалках всего мира накопится около 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Существующие методы не могут справиться с таким объёмом, особенно если пластик содержит красители и другие компоненты.

В университете предложили использовать медленный пиролиз для решения этой проблемы. Этот метод безопасен, потому что горение происходит в закрытой камере без кислорода. Он позволяет преобразовывать даже загрязнённые и сложные виды пластика в горючие жидкости. Это означает, что мы можем использовать их вместо традиционного топлива или добавок к битуму.

Кандидат технических наук из ПНИПУ, Марина Красновских, подчеркнула, что этот метод создаёт жидкости, очень похож на производство нефтепродуктов. Они содержат лёгкие фракции, которые могут испаряться уже при комнатной температуре. Этот подход поможет уменьшить использование новых материалов, уменьшить выбросы углекислого газа и улучшить воздух и почву вокруг нас.