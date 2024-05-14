Российские учёные разработали «электроповязку» для лечения ран

Российские учёные разработали «умную» повязку для лечения долго не заживающих ран. Она использует электростимуляцию, чтобы привлечь иммунные клетки и улучшить кислородное питание тканей. Повязка также передаёт данные о состоянии раны на цифровые устройства.

Это инновационное устройство не имеет аналогов. Исследователи за последние десять лет всё больше интересуются методами электростимуляции для ускорения заживления ран. Электронная повязка представляет собой перспективное направление в этой области.

Клинические испытания показали обнадёживающие результаты, ускоряя заживление ран на любой стадии. С увеличением заболеваемости, таких как сахарный диабет и ожирение, такие инновации становятся всё более актуальными. Проект сейчас находится на стадии создания прототипа и будет развиваться при поддержке стартап-студии Центра Алмазова.