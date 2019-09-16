Российские учёные разработали фотонный микропылесос

“Размер наночастиц варьируется от 1 до максимум 100 нанометр. Сегодня исследователи в разных странах ищут способы управлять столь малыми частицами, манипулировать ими для различных применений. Однако эффективных и широко применяемых систем или устройств для таких целей пока не существует. Мы предлагаем новую концепцию для манипулирования частицами, их улавливания — это фотонный “микропылесос” ”, — поделился профессор отделения электронной инженерии ТПУ Олег Минин.

С помощью оптических особенностей микропылесос способен устранять наночастицы из окружающего пространства, что на данный момент просто невозможно другими устройствами. В будущем технологию планируют задействовать для очистки воздуха лабораторий “на чипе”, дабы увеличить точность результатов медико- биологических исследований.