Российские учёные разработали гибкие импланты рёбер

Российские учёные разработали гибкие импланты рёберИспытания показали, что импланты способны полностью восстановить функцию дыхания
Инженеры из CML AT Medical разработали инновационный гибкий имплантат для грудины, который полностью восстанавливает естественную биомеханику дыхания. Этот медицинский продукт был создан с использованием передовых технологий и успешно прошёл механические испытания, демонстрируя высокую эффективность в лечении пациентов с тяжёлыми травмами, онкологическими заболеваниями или врождёнными дефектами грудной клетки.
Существующие имплантаты грудины на основе жёстких конструкций не всегда обеспечивают восстановление естественной биомеханики и дыхания. Они часто ограничиваются косметическими и защитными функциями и могут быть неустойчивыми из-за подвижности рёбер. В связи с этим была проведена работа по созданию более совершенного решения, способного значительно улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в реконструкции грудной клетки.
Процесс разработки включал двухмесячный этап проектирования и использование передовых аддитивных технологий для создания опытного образца гибкого рёберного элемента. После циклических и механических испытаний было подтверждено, что новый имплантат способен выдержать все необходимые нагрузки без деформаций. Полученные данные свидетельствуют о высокой прочности и долговечности гибких 3D-печатных рёбер, обеспечивая до 80 миллионов циклов дыхания.