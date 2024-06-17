Российские учёные разработали гибкие импланты рёбер

Инженеры из CML AT Medical разработали инновационный гибкий имплантат для грудины, который полностью восстанавливает естественную биомеханику дыхания. Этот медицинский продукт был создан с использованием передовых технологий и успешно прошёл механические испытания, демонстрируя высокую эффективность в лечении пациентов с тяжёлыми травмами, онкологическими заболеваниями или врождёнными дефектами грудной клетки.

Существующие имплантаты грудины на основе жёстких конструкций не всегда обеспечивают восстановление естественной биомеханики и дыхания. Они часто ограничиваются косметическими и защитными функциями и могут быть неустойчивыми из-за подвижности рёбер. В связи с этим была проведена работа по созданию более совершенного решения, способного значительно улучшить качество жизни пациентов, нуждающихся в реконструкции грудной клетки.

Процесс разработки включал двухмесячный этап проектирования и использование передовых аддитивных технологий для создания опытного образца гибкого рёберного элемента. После циклических и механических испытаний было подтверждено, что новый имплантат способен выдержать все необходимые нагрузки без деформаций. Полученные данные свидетельствуют о высокой прочности и долговечности гибких 3D-печатных рёбер, обеспечивая до 80 миллионов циклов дыхания.