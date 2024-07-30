Российские учёные разработали гибкие солнечные батареи

Учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета им. Ж. И. Алферова разработали ультратонкие гибкие солнечные батареи, которые всего несколько микрон в толщину. Эта новинка отличается тем, что позволяет повторно использовать подложку, на которой изготавливаются солнечные элементы. Такой подход значительно снижает их стоимость и делает производство более экономичным.

В своей работе учёные применяют метод эпитаксиального отрыва, который включает отделение тонкой плёнки от подложки с помощью специального травления защитного слоя. Это позволяет переносить плёнку на гибкий носитель и повторно использовать подложку, что снижает производственные затраты. Как пояснил Александр Голтаев, из лаборатории возобновляемых источников энергии, такой способ значительно увеличивает эффективность солнечных элементов и открывает новые перспективы для их использования.

Гибкие солнечные элементы обладают высокой гибкостью, низким весом и отличным КПД. Эти характеристики позволяют существенно улучшить массогабаритные параметры батарей, что особенно важно для возобновляемых источников энергии. Новые солнечные элементы можно использовать для подзарядки аккумуляторов в беспилотных летательных аппаратах, электрических автомобилях и других устройствах, работающих в труднодоступных местах. Это повысит энергоэффективность и надёжность устройств в условиях ограниченной зарядки.