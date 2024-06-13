Российские учёные разработали инновационный сахарозаменитель

Учёные из компании «Эфко» разработали инновационный продукт — сладкий белок, который обещает изменить не только пищевую промышленность, но и привычки потребления пищи среди россиян. Новое вещество, известное как браззеин, находится на завершающих этапах сертификации.

Проблема избыточного потребления сахара широко распространена в мире и ведёт к серьёзным здоровьевредным последствиям, таким как ожирение, диабет и проблемы с сердцем. Сахар вызывает временное чувство удовольствия, которое затем сменяется усталостью и головной болью из-за резкого падения уровня глюкозы в крови, заставляя людей потреблять его снова и снова.

По нормам Минздрава РФ, человеку рекомендуется потреблять не более 8 кг сахара в год, однако на практике средний россиянин употребляет около 39 кг, что примерно составляет 107 г сахара в день. Это значительное превышение нормы ведёт к росту случаев ожирения и связанных с ним заболеваний.

Создание браззеина открывает новую эру для замены сахара. Этот сладкий белок, выделенный из африканских тропических фруктов, в тысячи раз сладше сахарозы и искусственных подсластителей. Он не вызывает инсулинового отклика и не повышает уровень сахара в крови, что делает его безопасной альтернативой для здорового питания.