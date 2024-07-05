Российские учёные разработали «инструкцию» для создания композитов

Исследователи изучили различные виды композитных материалов на основе смятого графена и металлов, составив базу данных их механических и физических характеристик. Эта база данных может быть полезна для создания новых материалов с желаемыми свойствами. Главная цель исследования — помочь инженерам и учёным при моделировании композитов, обеспечивая точные параметры для синтеза материалов.

Композитные материалы на основе графена и металлов находят широкое применение в различных отраслях, включая электронику, машиностроение, авиацию и аэрокосмическую промышленность. Исследователи используют компьютерные модели для предварительного моделирования таких материалов перед их реальным синтезом. Особое внимание уделяется выбору потенциала межатомного взаимодействия, который определяет физические и химические свойства материала. Этот параметр критичен для точного отражения характеристик композита в модели.

Исследователи из Института проблем сверхпластичности металлов РАН создали базу данных с ключевыми характеристиками для моделирования композитных материалов на основе смятого графена и металлов. Они изучили различные структурные варианты таких материалов и определили оптимальные потенциалы межатомного взаимодействия для каждого из них. Эти данные теперь доступны в открытом доступе, что способствует дальнейшему развитию исследований в области синтеза и моделирования композитных материалов.

«Наша работа важна, так как впервые мы смогли подобрать потенциалы межатомного взаимодействия для различных композитов на основе графена и металлов. Эти данные помогут ускорить и улучшить процесс создания новых композитных материалов с заданными характеристиками», — отмечает Юлия Баимова, руководитель проекта и заведующая молодёжной лабораторией «Физика и механика углеродных наноматериалов» ИПСМ РАН.