Российские учёные разработали инструмент, ускоряющий проведение операций

Специалисты из Сеченовского университета разработали инструмент для создания тоннелей под кожей, который может значительно сократить время операций на щитовидной железе — на половину и более. Инструмент помогает хирургам проходить под кожей и мышцами человека с эндоскопом и другими инструментами, минимизируя повреждения мягких тканей и кровотечения.

Этот метод направлен на популяризацию менее травматичных операций и внедрение их в медицинскую практику. Он создан при помощи технологий 3D-печати, имеет специальную форму, чтобы предотвратить повреждение тканей, и позволяет сократить время операции как минимум на половину.

Разработчики планируют зарегистрировать новое медицинское изделие и ожидают, что оно будет востребовано в видеоэндоскопической хирургии. Проект получил поддержку в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».