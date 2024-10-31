Российские учёные разработали испытательный стенд для производства водорода

Специалисты Росатома завершили испытания нового стенда, предназначенного для тестирования технологий по производству низкоуглеродного водорода из природного газа, сообщили в научном дивизионе компании. Стенд, собранный в Протвино на базе НИИ НПО «Луч», способен производить до 150 кубометров водорода в час с чистотой продукта 99,99%. Установка позволяет протестировать весь процесс получения водорода: от подготовки и очистки природного газа до выделения чистого водорода.

Проект по созданию отечественных технологий для крупномасштабного производства водородосодержащих продуктов запущен в рамках инициативы электроэнергетического дивизиона Росатома. На 2024–2025 годы уже запланирована серия экспериментов на стенде, результаты которых будут использоваться для проверки расчётных моделей, создания цифровых двойников и проектирования оборудования. В рамках проекта планируется задействовать новейшие технологии для разработки установок по производству синтез-газа, водорода, метанола и аммиака.

Научный консультант генерального директора Росэнергоатома Антон Максимов отметил, что новый стенд открывает для Росатома возможности создания полноценного научно-испытательного центра в области водородных технологий. Максимов считает, что установка поможет разработчикам по всей стране тестировать решения и катализаторы, что важно для обеспечения технологической независимости России в водородной и газохимической отраслях.