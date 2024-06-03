Российские учёные разработали модуль считывания для квантовых компьютеров

Компания «Рикор» совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана разработала модуль считывания для квантовых компьютеров. Этот модуль использует новые технологии, чтобы считывать информацию с кубитов с высокой точностью. Он позволяет считывать состояния кубитов с большей точностью при реализации сложных алгоритмов.

Главная задача модулей считывания — это обеспечить точные измерения состояний кубитов во время работы квантовых алгоритмов. Сигналы с кубитов очень слабые, и шумы мешают правильно их интерпретировать. Параметрические криоусилители помогают усилить сигналы без добавления лишних помех.

Новая технология основана на массиве сверхпроводниковых «улиток» и микрополосковых резонаторов. Это позволяет создать высококачественные усилители без дополнительных сложностей в производстве. Разработчики считают, что эти новые модули считывания могут значительно улучшить работу квантовых компьютеров.