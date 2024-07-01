Российские учёные разработали недорогой прибор для управления спутниками

Российские учёные разработали недорогой прибор для управления спутникамиОн позволит улучшить качество снимков
Специалисты из Южного федерального университета разработали новое устройство для управления любительскими телескопами. Оно автоматически фокусируется на быстро движущихся объектах в звёздном небе, делая до 300 фотоснимков в секунду. Эти снимки обрабатываются программой для создания высококачественных изображений с высочайшей чёткостью.
Максим Хисамутдинов, научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, отмечает, что устройство значительно улучшило точность наведения телескопа до 20 микрорадиан, что делает его привлекательным для университетских обсерваторий и любителей астрономии. Проект позволяет делать видеозаписи и преобразовывать их в фотографии с высокой детализацией.
Одной из ключевых функций устройства стало отслеживание и классификация искусственных спутников, таких как Starlink и МКС. Это осуществляется с помощью интегрированной нейросети, которая помогает идентифицировать объекты на орбите Земли и следить за их движением.
Астрономы и учёные обращают внимание на важность таких технологий не только для изучения космоса, но и для отслеживания космического мусора и корректировки траекторий спутников. Это помогает понять влияние различных факторов на орбиты аппаратов и минимизировать риски столкновений и повреждений в космическом пространстве.