Российские учёные разработали недорогой прибор для управления спутниками

Специалисты из Южного федерального университета разработали новое устройство для управления любительскими телескопами. Оно автоматически фокусируется на быстро движущихся объектах в звёздном небе, делая до 300 фотоснимков в секунду. Эти снимки обрабатываются программой для создания высококачественных изображений с высочайшей чёткостью.

Максим Хисамутдинов, научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ, отмечает, что устройство значительно улучшило точность наведения телескопа до 20 микрорадиан, что делает его привлекательным для университетских обсерваторий и любителей астрономии. Проект позволяет делать видеозаписи и преобразовывать их в фотографии с высокой детализацией.

Одной из ключевых функций устройства стало отслеживание и классификация искусственных спутников, таких как Starlink и МКС. Это осуществляется с помощью интегрированной нейросети, которая помогает идентифицировать объекты на орбите Земли и следить за их движением.

Астрономы и учёные обращают внимание на важность таких технологий не только для изучения космоса, но и для отслеживания космического мусора и корректировки траекторий спутников. Это помогает понять влияние различных факторов на орбиты аппаратов и минимизировать риски столкновений и повреждений в космическом пространстве.